Cezaların hem sıklığı hem de tutarı artarken, tahsilat oranları ise geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe verilerine göre ocak-nisan döneminde 1 trilyon 157 milyar 815 milyon 366 bin liralık para cezası tahakkuk edildi.

GELİRDE ARTIŞ

Para cezalarının büyüklüğü, 2025’in Nisan ayına kıyasla yüzde 38.7 yükselerek, açıklanan resmi enflasyon oranından hızlı büyüdü. Diğer yandan Hazine, yılın daha dördüncü ayında para cezaları kaleminde 2025 yılını yakaladı. 2025’in tamamında para cezalarından tahakkuk miktarı 1.2 trilyon lira olmuştu.

Cezalarla beraber tahsilat tutarı da arttı ancak tahsilat oranları geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında 92 milyar 135 milyon liralık para cezası tahsil edildi. Para cezalarından yapılan tahsilat 2025’in Nisan ayında 76 milyar 320 milyon lira, 2025 sonunda ise 261 milyar 716 milyon lira olmuştu. Böylece 2025 Nisan’da yüzde 9.1, 2025’in tamamında da yüzde 21.7 olan tahsilat oranı, 2026 Nisan’da yüzde 8’e kadar geriledi.

Hazine bu yılın tamamında para cezalarından 348 milyar liralık tahsilat yapmayı beklerken, ocak-nisan döneminde bütçe hedefinin yüzde 26.4’üne ulaşıldı. Hazine tarafı ise 1.2 trilyon liraya dayanan tahakkuk tutarı arasında geçmiş yıllardan kalan ve ödenmeyen

cezalar olduğunu belirtiyor.

Yargı para cezalarında hedefin yarısına ulaşıldı

TEPAV Merkez Direktörü Coşkun Cangöz, bütçenin gelirler tarafında en dikkat çekici gelişmelerin faiz ve cezalar kalemiyle, Değerli Konut Vergisi’nden yapılan tahsilatlar olduğunu belirtiyor. Detaylara inildiğinde Hazine’nin yalnızca 4 ayda yargı para cezaları kaleminde bütçe hedefinin yüzde 56.5’ini, trafik para cezaları kaleminde de hedefin yüzde 36.6’sını tahsil ettiği ortaya çıkıyor. Vergi cezaları ise 1.2 trilyon liraya dayanan tahakkuk miktarının yüzde 59’unu oluşturuyor.