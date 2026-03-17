Yürütülen adli soruşturma neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Simge Barankoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden elde ettiği gelirlerin detayları ortaya çıktı. Hakkındaki ağır suçlamalara ve cezaevinde bulunmasına rağmen fenomenin dijital platformlardaki abonelik trafiği sürüyor. Güncel verilere göre, içeriklerine erişim sağlayan yaklaşık 40 bin aktif abonesi bulunan Barankoğlu, bu sistem üzerinden servet kazanmaya devam ediyor.

ABONE KAYBINA RAĞMEN MİLYONLAR KAZANIYOR

Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte Barankoğlu'nun takipçi ve abone sayısında bir miktar azalma yaşandığı kaydedildi. Ancak bu düşüş, elde edilen yüksek geliri durdurmaya yetmedi. Mevcut abone kitlesi üzerinden yapılan hesaplamalara göre, fenomenin dijital platformdaki üyelerinden sağladığı aylık brüt kazanç yaklaşık 1,3 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Tutukluluk hali devam eden bir ismin dijital platformlar üzerinden yüksek meblağlar kazanmaya devam etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Barankoğlu’nun cezaevine girmeden önce oluşturduğu içerik havuzunun veya aktif kalan abonelik modellerinin bu geliri beslediği belirtiliyor. Konuyla ilgili yasal bir kısıtlama gelip gelmeyeceği ise hukuk çevrelerinde tartışılmaya başlandı.