1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Murat Övüç, Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuluyor. Haftalardır süren tutukluluğu devam eden Övüç, bayram için bir mektup kaleme aldı. Sosyal medyadan paylaşılan mektup, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

''YALNIZLIĞIN EN AĞIR HALİNDE''

Övüç mektubunda, “Canım takipçilerim, beni sevenler, kalbinde bana yer açan güzel insanlar… Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere tek kişilik hücredeyim. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır hâlinde… Ama bilin ki, kalbim hâlâ sizinle atıyor” ifadelerini kullandı.

''DUALARA SIĞINIYORUM''

Övüç, “Ne kadar daha ayrı kalacağımızı bilmiyorum… Günleri sayıyorum, dualara sığınıyorum. En çok da yeniden sizlere kavuşacağım anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut… Ve benim umudum sizsiniz” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.

''BELKİ YAN YANA DEĞİLİZ''

Fenomen, Ramazan Bayramı mesajında da duygusal sözler sarf etti:

“Bu bayram belki yan yana değiliz… Ama dualarımda hep beraberdik. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları ve ettiğiniz duaları kabul etsin.”

Övüç, mektubunu, “Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz. O gün gelene kadar, umudumu ve sevgimi kaybetmeyeceğim. Sizi çok özledim… Çok” sözleriyle sonlandırdı.