Türkiye’nin endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğal miras olarak kabul edilen “Eber sarısı” için koruma tedbirleri artırıldı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen nadir bitkinin korunması amacıyla bölgede sıkı denetimler uygulanıyor. Özellikle ilkbahar döneminde çiçeklenen türün bulunduğu alanlar, jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

EBER SARISINA ZARAR VERENE CEZA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, nesli risk altındaki türlerin korunmasına yönelik yaptırımların bu yıl daha da ağırlaştırıldığını açıkladı. Buna göre Eber sarısını koparan kişilere 699 bin 245 lira para cezası uygulanırken, bitkinin doğal yaşam alanına zarar verenler 3 milyon 496 bin 767 liraya kadar cezayla karşı karşıya kalacak.

ÇADIR KURMAK VE YOL AÇMAK DA SUÇ KAPSAMINDA

Uzmanlar, yalnızca bitkinin koparılmasının değil, yaşam alanını olumsuz etkileyen faaliyetlerin de ciddi yaptırımlar doğurduğunu belirtiyor. Endemik türün bulunduğu bölgelerde çadır kurulması, kazı yapılması ya da yeni yol açılması habitat tahribatı olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu müdahalelerin ekolojik dengeyi bozduğuna dikkat çekiyor.

DENETİMLER BAHAR DÖNEMİNDE YOĞUNLAŞTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede kapsamlı denetim çalışmaları yürütüyor. Ekipler ayrıca ziyaretçilere ve bölge halkına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek endemik türlerin korunmasının önemini anlatıyor.

“YEREL HALKIN DUYARLILIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yalnızca resmi kurumların çabasının yeterli olmayacağını belirterek yöre halkının desteğinin kritik olduğunu ifade etti. Erişmiş, akademik araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının dahi bu bitki üzerinde çalışma gerçekleştirebilmesi için resmi izin almak zorunda olduğunu söyledi.

BİYOKAÇAKÇILIK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, bölgede biyokaçakçılık riskine karşı da uyarıda bulundu. Özellikle yurt dışından gelen araştırmacı ve koleksiyoncuların gerekli izinler olmadan bölgede inceleme yapmasının yasak olduğu belirtildi. Uzmanlar, Türkiye’ye özgü endemik türlerin korunabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin doğaya karşı daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.