

Yapay zeka devi OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT için bütçe yönetimini ve kişisel finans dünyasını kökten değiştirecek yeni bir özelliği ön izleme olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.

İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ChatGPT Pro abonelerinin erişimine açılan bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, banka ve yatırım hesaplarını doğrudan yapay zekaya bağlayabilecek. Bu entegrasyon, ChatGPT'nin artık internetteki genel veriler yerine doğrudan kullanıcının gerçek finansal durumuna göre terzi usulü, tamamen kişiselleştirilmiş finansal analizler ve tavsiyeler sunmasını sağlayacak.

12 BİNDEN FAZLA FİNANS KURULUŞUYLA BAĞ KURACAK

Şirket tarafından paylaşılan güncel verilere göre, halihazırda her ay 200 milyondan fazla kullanıcı para yönetimi, bütçe planlaması ve tasarruf yöntemleri konusunda ChatGPT’den destek alıyor. Yeni dönemle birlikte bu destek sadece teorik tavsiyelerle sınırlı kalmayacak.

OpenAI’nin önde gelen finans teknolojileri şirketi Plaid ile yaptığı stratejik iş birliği sayesinde, yapay zeka sistemi Citi, Chase, Robinhood ve Affirm gibi devlerin de aralarında bulunduğu 12 binden fazla finans kuruluşuyla güvenli bağ kurabilecek. Kullanıcılar, ChatGPT kenar çubuğunda yer alan "Finans" sekmesinden ya da sohbet ekranına yazacakları basit bir komutla banka hesaplarını sisteme kolayca entegre edebilecek.

NOKTA ATIŞI PLANLAMALAR

Bağlantı işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ChatGPT, kullanıcının mali durumunu detaylı ve görsel bir panel üzerinden analiz etmeye başlayacak.

Sistem; mevcut bakiye, geçmiş harcama ve işlem kayıtları, güncel yatırımlar ve borç stoğu gibi kritik verileri okuma yeteneğine sahip olacak. Böylece kullanıcılar "Bu ay harcamalarımı nasıl kısabilirim?", "Mevcut borçlarımı en optimize şekilde nasıl kapatırım?" ya da "Gelirime göre nasıl bir bütçe planı yapmalıyım?" gibi hayati sorularına, doğrudan kendi cüzdanlarının gerçekliğine dayanan nokta atışı yanıtlar ve yatırım planlamaları alabilecek.