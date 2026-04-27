TBMM’deki “Terörsüz Türkiye” Komisyonu çalışmalarını tamamladı, raporunu hazırladı ve yasal değişiklik önerilerini sıraladı. Aradan 68 gün geçti. Tüm partilerin ortaklaşa hazırladığı ve ‘Daha fazla demokratikleşme’ vaat edilen rapor kapsamında yasal düzenleme aşamasına geçilemedi. Bu nedenle CHP süreçten çekilip, masadan kalkmayı değerlendiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara’da toplanan belediye başkanlarına “Tutuksuz yargılama yoksa masada oturmaya niye devam edelim” yorumunu yaptığı öğrenildi.

CAN ATALAY

Özel’in, geçen hafta ara seçim gündemiyle bir araya geldiği Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile “Terörsüz Türkiye’’ konusundaki Meclis faaliyetlerini de görüştü. Özel, görüşmenin ardından taleplerini, “Can Atalay’ın gelip göreve başlaması, kayyum atanan belediyelerde seçilmiş belediye başkanlarının göreve dönmesi, Gezi’den tutuklanıp defalarca haklarında hak ihlali verilmiş olan kişilerin tahliyesi, Anayasa Mahkemesi’nin, AİHM’in hak ihlali kararı verdiği konularda gerekenin yapılması, komisyon raporunun 6 ve 7. bölümündeki yasal önerilerinim hayata geçirilmesi” şeklinde özetlemişti.

CHP’nin süreçten ayrılmasıyla ilgili kesin kararın parti kurullarında netleşeceği vurgulandı.

‘Önümüzdeki dönem yeniden kuruluş dönemi’

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Diyarbakır’da düzenlenen Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin konferansına mesaj yolladı. Öcalan, “Önümüzdeki dönem, Kürt toplumu açısından bir yeniden kuruluş dönemidir. Demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Kürtler, yaşadıkları ülkelerde demokratik müzakere yoluyla çözüm ararken, kendi aralarındaki sorunları da aynı yöntemle çözmek durumundadır” dedi.