CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Balıkesir oldu.

Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge vatandaşlar erken saatlerde akın etti.

AHMET AKIN'DAN 'AKP' İDDİALARINA YANIT

Son dönemde AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın meydandaki vatandaşlara seslendi.

"CHP'den ayrılacağı" iddialarına tepki gösteren Ahmet Akın, "Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Akın'ın ardından CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Köybaşı'nın aktardığı mektupta İmamoğlu özetle şu mesajı verdi:

"Silivri zindanına kurdukları mahkemelerde bizi yargılamaya kalkıştıkları ilk günden bu yana; adına iddianame dedikleri yalanları, delil diye ortaya koydukları iftiraları, kopyala yapıştır yaptıkları suçlamaları birer birer yüzlerine vuruyoruz.

Bütün çetin koşullar altında bizler büyük ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yılmadan, yorulmadan, eğilmeden, bükülmeden gelecek güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük ve güçlü mücadelenin sonunda Türkiye'yi hak ettiği adalet düzenine, refah seviyesine, huzur ve mutluluğa kavuşturacağız.

Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, Cumhuriyetine sahip çıkacağız. Ülkemizi adalete, berekete, huzura, barışça ve mutluluğa kavuşturacağız. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket edeceğiz.

Sevgili dostlar, bugünler elbet geçecek. Yarı yolda bırakanlar, mücadele etmeden yorulanlar, kötülüğe baş kaldıramayanlar tarihin tozlu sayfalarına karışacaklar. Bu unutulmaz mücadelede milletini düşünenler, dik duranlar ve boyun eğmeyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak!"

İmamoğlu'nun mesajlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alandakilere seslendi.

ÖZEL'DEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel'in mitingdeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar, devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar.

Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, demokrasi fikrinin partisiyiz. Balıkesir'de 74 yıl boyunca Balıkesir'i kazanamadık.

Son seçimlerde, Balıkesir'de Büyükşehir'de Ahmet Akın kardeşimle, 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir'in karşısına çıktık.

Seçimlerde yüzde 51 oyla Ahmet Akın'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. 20 ilçenin 15'inde, nüfusun yüzde 95'inde vazifeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına verdiniz. Bize oy veren 15 ilçeye, seçtikleri pırıl pırıl başkanlarım için ve bize oy vermeyen 5 ilçeye kararları baş üstüne, verdikleri tüm kararlar için teşekkür ediyoruz.

Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek yalanı vardı. 5 katına çıktı tüm Türkiye'de, 5 katına çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne yapacaklarımızı söylerken en övünerek anlattığımız iş: CHP iktidarında hiçbir çocuk okulda diğerinden geri kalmayacak. Bir çocuğun beslenmesi dolu, öbürü eksik olmayacak.

Cumhuriyet Halk Partili belediye yoksa çocuk parası varsa kana kana su içiyor teneffüste, ama yoksul çocuk tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. CHP iktidarında okulda yediğiyle ve içtiğiyle hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmayacak, söz veriyoruz

Açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir yerde, 20 bin liraya en düşük emekli maaşı, 28 bin lira asgari ücret, 19 bin 300 lira ortalama çiftçi geliriyle büyük bir ıstırap vardır.

Maalesef dünyanın en adaletsiz vergi düzeni Türkiye'dedir. Biz 25 kuruşluk çöp poşeti 50 kuruş olunca fark ediyoruz, kızıyoruz. Biz bir yere gidince fiyatlar artınca fark ediyoruz ama dünyanın en adaletsiz vergi düzeni bize ne yapıyor, bizim vergilerimiz ne oluyor bu konu hep gözden kaçırılıyor.

Bu kara düzeni alt üst edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz, bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek, o seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak.

Yoksa gençler takip ediyorlar, geçen hafta grup toplantısında anlattığım akpden.com diye kapattılar, akpden2.com diye yine açtık. 65 bin lira cep telefonu, dünyanın en iyi dedikleri cep telefonu, 68 bin lira vergi geliyor üstüne. 1.2 milyonluk araba, 1.7 milyon vergi üstüne geliyor.

Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, milletin sandıkta verdiği mazbatanın yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir savcı kararıyla el konulduğu, yargıda güvenin %18'e düştüğü bir noktadayız.

Böyle olunca ülkeye yatırım gelmiyor, böyle olunca ülkeye kaynak gelmiyor. Ekrem Başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olduğu için, Erdoğan'ın gösterdiği adayları bir kez Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul'da yendiği için hapse attılar.

Kendisine hırsız dediler yetmedi, casus dediler yetmedi, seçimde oy çaldı dediler yetmedi, diploması sahte dediler yetmedi, terörist dediler. Ekrem Başkan'dan Erdoğan'ın korktuğu kadar bu dünyada hiçbir siyasetçi rakibinden korkmamıştır.

Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Sayın Erdoğan, millet krizden bıktı. Açlıktan bıktı, yoksulluktan bıktı. Bu millet artık bir değişim istiyor.

Sandıktan kaçmak marifet değil. Sandıkla geldin, önemli başarılar elde ettin ama son seçimleri kaybettin. Patron ne sensin, ne benim; patron millet. Patrona soralım. Gelin sandığı koyalım. Eğer senin savcılarına inanıyorlarsa, eğer sana inanıyorlarsa, sana yetkiyi versinler. Ama inanmıyorlarsa artık bu milletin yakasından düşün.

Bugün Türkiye'de sekiz milletvekilliği boş. Anayasa 7 seçim bölgesinde derhal seçim diyor ama Erdoğan; geçmişte birinci çıktığı, son seçimde birinci çıktığı Afyon'da, Kırıkkale'de, Adıyaman'da, dönüp gelip Kocaeli'nde, İstanbul birinci bölgede seçim yapmaya korkuyor. O seçimden kaçıyor.

Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Gel, istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın?

İşte bu yüzden kaçıyorlar. Bu yüzden Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum: Sandıktan kaçanın kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önüne sandığı istiyoruz, milletin kararı vermesini istiyoruz. Hodri meydan!

Şimdi buradan sizlere soruyorum Balıkesirlilere. Balıkesirlilere soruyorum: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste, bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur, onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır bir başına."