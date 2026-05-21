CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Köy ziyaretlerinde çiftçilerle buluşan Nazlıaka, daha sonra CHP Elazığ İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin derin bir ekonomik ve sosyal krizden geçtiğini belirten Nazlıaka, yurttaşların yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik kıskacında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

“HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ”

Türkiye’de işsizliğin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Nazlıaka, özellikle gençlerin ağır bir geleceksizlik duygusuyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Geniş tanımlı işsizliğin milyonlarca kişiyi kapsadığını belirten Nazlıaka, gençlerin en üretken dönemlerinde işsiz kaldığını vurguladı.

“Bugün her dört gencimizden biri işsiz” diyen Nazlıaka, ekonomik çıkmaz nedeniyle gençlerin çareyi yurtdışına gitmekte aradığını ifade etti. Çalışan kesimin de güvencesiz koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Nazlıaka, kayıt dışı istihdamın giderek arttığını kaydetti.

İktidarın sendikal örgütlenmeye karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu savunan Nazlıaka, “İşçinin, emekçinin örgütlenme hakkı baskılanıyor. Sarı sendikalar üzerinden emekçilerin hak arama mücadelesi etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ MAKARNA VE EKMEKLE BÜYÜYOR”

Derinleşen ekonomik krizin en ağır sonuçlarından birinin çocuk yoksulluğu olduğunu belirten Nazlıaka, Türkiye’de milyonlarca çocuğun sağlıklı gıdaya erişemediğini söyledi.

Türkiye’nin gıda enflasyonunda dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Nazlıaka, “Sağlıklı gıdaya erişim artık temel bir sorun haline geldi. TÜİK verileri bile çocukların yeterli beslenemediğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Her gün et, süt ve balık tüketebilen çocuk oranının oldukça düşük seviyelerde kaldığını ifade eden Nazlıaka, çocukların büyük bölümünün yalnızca ekmek ve makarnayla beslenmek zorunda bırakıldığını söyledi.

“Çocuklarımızın geleceği tehdit altında” diyen Nazlıaka, yetersiz beslenmenin özellikle küçük yaş grubunda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti. Bodurluk oranlarının arttığını belirten Nazlıaka, iktidarın seçim döneminde verdiği “okullarda bir öğün ücretsiz yemek” sözünü yerine getirmediğini söyledi.

Nazlıaka, “Çocuklarımız okulda açlıktan bayılıyor. Anneler bayat ekmekleri ıslatarak çocuklarını okula gönderiyor. Kimi aileler çocuklarının beslenme çantasına sadece ekmek arasına salça koyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Okullarda temiz içme suyuna erişimin dahi paralı hale geldiğini söyleyen Nazlıaka, ekonomik krizin çocuklar üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getirdi.

“DEPREM DEĞİL İHMALLER ÖLDÜRÜYOR”

Konuşmasında Malatya merkezli depremi de değerlendiren Nazlıaka, depremden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Nazlıaka, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede uzun süre bulunduğunu hatırlatarak iktidarın kriz yönetimini eleştirdi.

“Deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik ve kötü yönetim öldürüyor” diyen Nazlıaka, arama kurtarma çalışmalarında yaşanan koordinasyonsuzluk nedeniyle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bir depremzedenin anlattıklarını aktaran Nazlıaka, “İlk gün ses vardı ama ekip yoktu. Sonra ekip geldi ekipman yoktu. Bir hafta sonra ekipman geldi ama artık ses yoktu” sözleriyle yaşanan ihmalleri hatırlattı.

“ÇİFTÇİ ÜRETİM YAPAMAZ HALE GELDİ”

Elazığ’daki köy ziyaretlerinde çiftçilerin yaşadığı sorunları dinlediklerini ifade eden Nazlıaka, üreticilerin ağır maliyetler altında ezildiğini söyledi.

Bir yıllık emeğin bir saatlik aşırı yağış ya da don nedeniyle yok olduğunu belirten Nazlıaka, devletin çiftçiye yeterli desteği sunmadığını savundu. Mazot, gübre, ilaç ve elektrik fiyatlarının üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade eden Nazlıaka, “Pırlantadan vergi alınmıyor ama çiftçinin kullandığı mazottan vergi alınmaya devam ediliyor” dedi.

Tarım politikalarının plansız olduğunu söyleyen Nazlıaka, kırsalın giderek boşaldığını belirtti.

“KÖYLERDE GENÇ NÜFUS KALMADI”

İktidarın “kırsala dönüş” politikalarını da eleştiren Nazlıaka, köylerde artık genç nüfusun kalmadığını söyledi. Üniversite mezunu gençlerin atanamadığı için umutsuzluğa sürüklendiğini belirten Nazlıaka, birçok gencin köylerden kentlere ya da yurtdışına göç etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

“Köylüler çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşamak isterken yalnızlığa mahkûm edilmiş durumda” diyen Nazlıaka, iktidarın kırsal kalkınmaya yönelik gerçekçi politikalar üretmediğini söyledi.

Nazlıaka, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yeniden topraklarımızdan bereket fışkıracak. İnsanlar doğduğu yerde doyacak, gençler yeniden kırsalda yaşam kurabilecek ve köylü yeniden milletin efendisi olacak” diye konuştu.