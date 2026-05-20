CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Esenboğa havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Esenboğa Havalimanının 3.pistinde yaşanan büyük fiyasko!

19 Ocak 2026’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı;

Esenboğa Havalimanı 3.pistine yolcu uçaklarının iniş yapamadığını tespit ettik.

3750 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğindeki, dünyanın en büyük gövdeli uçaklarının inebileceği açıklanan 3.piste;

Bugüne kadar inebilen tek uçağın kaydına ulaştık

O da bir pır pır uçak❗️

Uçağın modeli: Cessna 172

Kullanım amacı: Eğitim uçağı

4 aydır 3.pistten sadece 16 Mayıs tarihinde saat 14:07’de, bu 4 kişilik tek pervaneli pır pır uçak kalkıp inebildi.

Peki pistin açılışından bugüne kadar kaç yolcu uçağı 3.pistten kalkış ve iniş yapabildi?

Sıfır❗️

Çünkü Havalimanının 3. pisti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından adeta bir hafriyat döküm sahasına çevrilmiş durumda.

Yetkililer büyük bir sivri zekalılıkla;

Havalimanından çıkan 1 milyon m3 hafriyatı, havalimanı dışındaki belediye döküm sahası yerine, 3.pistin etrafına döktüğü için devasa hafriyat tepeleri oluştu.

Bu nedenle 3.pistteki seyrüsefer yardımcı cihazlarından sinyal alınamıyor, yaklaşma sistemleri bozuluyor, uçaklara gönderilen sinyaller kesiliyor.

Kalibrasyon uçakları pistin uçak trafiğine uygun olmadığını ölçüp duruyor. Tehlikeye işaret ediyor.

Sonuç

AKP marifetiyle 3.pist bölgesine dökülen devasa hafriyat nedeniyle;

Hiçbir yolcu uçağı 3.piste inip kalkamıyor❗️

Bunun adı kepazeliktir!

Bu şartlar altında on milyonlarca Euro harcanan 3.pist yalnızca pır pır uçaklarla VFR uçuş yapılabiliyor. Bu durum devasa bir kamu zararına yol açıyor.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Gelin, yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa'da 3. pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım.

Ayrıca bu hafriyat kaldırma işini derhal yapmazsanız ve sorumluları görevden almazsanız, sürpriz bir belge açıklıyorum.

İşte 3.pistte uçurulabilen tek uçak olan o pır pır uçak