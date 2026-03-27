CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Uşak Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da gözaltına alınmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Zeybek, yaptığı açıklamada operasyonların “halkın iradesine yönelik” olduğunu savunarak, “Yine hedefte halkın seçtikleri var, yine hedefte seçilenler var” ifadelerini kullandı.

Uşak’ta 37 yıl sonra CHP’nin birinci parti olmasının “milletin tercihi” olduğunu vurgulayan Zeybek, bu başarının masa başı hesaplarla değil doğrudan halkın iradesiyle gerçekleştiğini belirtti. Özkan Yalım’ın Uşak halkının iradesini temsil ettiğini ifade eden Zeybek, operasyonun asıl nedeninin bu durumun “hazmedilememesi” olduğunu öne sürdü.

Zeybek açıklamasında, Yalım’ın halk için çalıştığı için hedef alındığını iddia ederek, benzer süreçlerin diğer CHP’li belediye başkanlarına da uygulandığını dile getirdi.

Operasyonların adresine de dikkat çeken Zeybek, “Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı?” diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı işaret etti.

Gözaltıların siyasi mücadeleyi durduramayacağını belirten Zeybek, “Ne yaparsanız yapın, son sözü millet söyleyecek. Kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Zeybek, CHP olarak Özkan Yalım’ın yanında olduklarını da sözlerine ekledi.