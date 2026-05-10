CHP lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de açıkladığı, ülke gündemini belirleyen ‘Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmalarını kaydettiği’ iddiasını Rize’ye taşıdı.

“Buradan Sayın Erdoğan’a memleketinden sesleniyorum. 15 Temmuz akşamı geçmişte etle tırnak gibi olduklarınız, ne istediyse verdikleriniz, biz yapma deyince savunduklarınız, altlarına zırhlı Mercedes verdikleriniz darbeye kalkıştı” diyen CHP lideri Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘SES KAYITLARINI İSTİFLİYOR’

“Geçmişte Zekeriya Öz nasıl felakete sürüklediyse bugün Akın Gürlek bu ülkeyi bir felakete sürüklemektedir. Tayyip Erdoğan’ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bir bankada, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Nasıl 17-25 Aralık’ta sen ameliyata girerken fırsat bilip harekete geçmişlerdi, karşı atak verdin. Şimdi sesleniyorum. Bugün Ankara’da o banka, o bankada o kasa… Orası kapalı ama İçişleri Bakanlığı gidebilir, o banka kasasını açtırabilir, Akın Gürlek’in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir. Bu operasyonu bugün yaparsan memleketi de kurtarırsın. Büyük bir yanlıştan da dönersin.”

GÜRLEK’E HODRİ MEYDAN

Akın Gürlek’e mal varlığı üzerinden rest çeken Özel, şunları söyledi:

“Sen savcı, ben genel başkan. Mal varlıklarımızı açacağız. Bütün banka hesaplarımızı açacağız. Bütün hesap hareketlerini açacağız. Birinci derece yakınların ve etraftaki korumanın, şoförün, çeşitli isimlerin tüm hareketlerine bakacağız. Şu kadar leke varsa bir dakika durmam. Hodri meydan, var mısın Akın Efendi? Var mısın hesap vermeye? Hodri meydan.”

‘Maden kıyımına karşı çıkacağız’

Rize’nin yüzde 82’sinin maden ruhsatına açıldığını söyleyen Özel, “Bu rakam Ordu’da yüzde 74, Giresun’da yüzde 85, Artvin’de yüzde 71, Trabzon’da yüzde 77, Gümüşhane’de yüzde 93” dedi. İkizdere, Çamlıhemşin, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Pazar’ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Özel, “Her siyasi görüşten insanlar mücadele başlattı. Şimdilik geri adım attırdılar. Sizinle birlikte direneceğiz. Sizinle birlikte bu maden yıkımına, kıyımına karşı çıkacağız” diye konuştu.

Rize Meydanı’ndan Esra Işık’a selam

CHP lideri Özel, Muğla’daki İkizköy direnişinin simge isimlerinden İkizköy Muhtarı Necla Işık ve tutuklu kızı Esra Işık’ı selamlaladı. Özel, “Esra Işık, ağaçlar kesilmesin diye ağaçlara sarıldı. ‘Kamu görevlisine engel olmak suçundan’ İzmir’de hapse atıldı. Şimdi buradan, oradan burayı izliyor. Buradaki çevre mücadelesini Muğla’nın köylüleri adına Esra Işık burayı selamlıyor. Biz de Esra’yı selamlıyoruz. Akbelen’i selamlıyoruz. Necla Muhtar’ı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürlek’le ilgili iddialar gündemin ilk maddesi

Özgür Özel’in, önceki akşam SÖZCÜ TV’de katıldığı özel röportajda Adalet Bakanı Akın Gürlek’le ilgili iddiaları dün Türkiye’nin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Özel, televizyondaki konuşmasında şu iddialarda bulunmuştu:

“Akın Gürlek diyor ki ‘devletin başına bilgi vereceğim tabii.’ Savcıyken Cumhurbaşkanıyla Hazreti Ali Camii’nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Ben camide VIP odada görüşüyorsun diyene kadar Erdoğan’ı orada buluyordu. Ben onu dediğimden beri konuşmuyorsun. Şimdi kriptolu telefon var aranızda. Yakınlarına, çevresine, ‘Erdoğan’ı dinliyorum, bana bir şey yapamazlar’ diyorsun. Erdoğan’ı dinlediğini söylüyor. Ses kaydına alıyor telefon konuşmalarını.”