Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu (CNBM), 20 yılı aşkın süren Ar-Ge çalışmalarının ardından yüksek performanslı karbon fiber T1200'ü laboratuvar aşamasından endüstriyel üretim aşamasına geçirdiğini duyurdu. İspanyol El Confidencial gazetesinin raporuna göre, yeni nesil kompozit malzemenin seri üretimi yıllık 100 ton kapasiteye ulaştı.

ÇELİKTEN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ

Yeni geliştirilen T1200 karbon fiber, malzeme bilimi açısından kritik eşikleri temsil eden şu özelliklerle öne çıkıyor:

- 8 gigapaskalın (GPa) üzerinde bir dayanıklılığa sahip olan malzeme, yapısal olarak çelikten 10 kat daha güçlü.

- Çelik ile kıyaslandığında yaklaşık dört kat daha hafif bir yapı sunuyor.

- Yapılan teknik gösterimlerde, 2 mm’den daha ince liflerden oluşan bir kablonun, 54 yolcu kapasiteli bir otobüsü çekebildiği kaydedildi.

T1200 liflerinin üretimi, yüksek hassasiyetli iki ana aşamadan oluşan termal bir süreci kapsıyor. Malzeme önce 200–300°C aralığında oksitleniyor, ardından yaklaşık 2000°C sıcaklıkta karbonizasyon işlemine tabi tutularak nihai iç yapısı oluşturuluyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Yüksek mukavemet ve düşük ağırlık kombinasyonu nedeniyle malzemenin şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

Havacılık ve uzay sanayii

Elektrikli araç üretimi ve hidrojen depolama sistemleri

İleri robotik teknolojiler ve drone sistemleri

Tıbbi cihaz ve protez üretimi

PAZARDAKİ REKABET DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Analistler, Çin’in T1200 ile seri üretime geçmesinin, geleneksel olarak Japonya ve ABD merkezli firmaların domine ettiği yüksek teknolojili kompozit malzeme pazarındaki rekabet dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.