ABD ve İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışmalar 36'ıncı gününde devam ederken İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

The Telegraph gazetesinin haberinde, Çin'in Gaolan Limanı'ndan yola çıkan ve sodyum perklorat taşıdığı iddia edilen dört geminin İran limanlarına ulaştığı belirtildi.

Aynı yükü taşıdığı ileri sürülen bir başka geminin ise İran kara sularına yakın bir bölgede bulunduğu ifade edildi.

ŞİRKET YAPTIRIM KAPSAMINDA

Sevkiyatı gerçekleştirdiği iddia edilen Hamouna, Barzin, Shabdis ve Rayen adlı gemilerin, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi'ne ait olduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde, bu şirketin ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunduğu anımsatıldı.

Zardis isimli bir diğer geminin de bölgeye doğru ilerlediği iddialar arasında yer aldı.

SAVAŞI UZATABİLİR

İran'ın askeri kapasitesi açısından kritik bir rol oynayabileceği değerlendirilen malzemenin ülkenin günlük 10 ila 30 arasında balistik füze fırlatma kapasitesini en az bir ay daha sürdürebilmesine olanak sağlayabileceği iddia edildi.