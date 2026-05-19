Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta Pekin'de yapılan zirvede Donald Trump'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal ettiği için pişman olmuş olabileceğini" söyledi.

Şi’nin bu sözleri Rusya’nın komşusuna karşı başlattığı topyekun işgal hakkında bugüne kadar yaptığı en sert değerlendirme oldu.

Eski Başkan Joe Biden ile yapılan görüşmelere yakın bir kaynak Çinli liderin daha önce Putin veya savaş hakkında hiçbir şekilde fikir belirtmediğini aktardı.

Bu açıklama ise Putin'in Şi ile görüşmek üzere Çin’e varacağı günde ortaya çıktı. Rus liderin bu ziyareti Trump’ın Pekin’deki temaslarından dört gün sonra ve Çin-Rus dostluk anlaşmasının yirmi beşinci yılında gerçekleşiyor.

Beyaz Saray ve Çin Büyükelçiliği ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

PUTİN'DEN ACI İTİRAF

Şi’nin bu yorumları Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının dördüncü yılında tam bir kördüğüme dönüştüğü sırada geldi.

Kiev yönetimi Rus hedeflerine saldırmak için insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya başladı.

ABD Delegasyonu Başkanı Brendan Boyle “Cesur Ukraynalılar 1. Dünya Savaşı'nın 20. yüzyılı değiştirmesi gibi yirmi birinci yüzyıl için savaşı yeniden icat ettiler" yorumunu yaptı.

Ukrayna son olarak Moskova yakınlarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Bu saldırılar Trump’ın arabuluculuk ettiği 3günlük ateşkesin hemen ardından gerçekleşti. Ateşkes sayesinde Putin yıllık Zafer Günü geçit törenini saldırı riski olmadan yapabilmişti.

Zelenski, yaptığı açıklamada "Zafer Günü Geçit Töreni'ne izin verdiğini" söylemişti. Kremlin "kimseden izin almaya ihtiyaçları olmadığını" söylese de Putin, geçit törenin geçen yıllara göre çok daha küçük ve sönük kaldığını itiraf etti.

Devlet Başkanı, geçite katılacak askerlerin cephede savaşmak zorunda olduğunu açıkça söyledi.