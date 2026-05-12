ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘HERHANGİ BİR YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK’

Trump, İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Şi'den yardım istemesine dair sorular üzerine, “İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Onlar doğru olanı yapacaklar ya da işi biz tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM HİÇBİR SORUNUMUZ YOK’

Trump, Şi’nin İran savaşı konusunda “nispeten iyi” olduğunu belirtirken “Bunun hakkında uzun bir konuşma yapacağız. Dürüst olmak gerekirse, bence o nispeten iyi davrandı. Ablukaya bakın, sorun yok. Onlar o bölgeden petrollerinin çoğunu alıyor. Bizim hiçbir sorunumuz olmadı ve o benim bir arkadaşım” ifadelerini kullandı.

‘Şİ YIL SONUNA DOĞRU ABD’YE GELECEK’

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi’nin ABD’yi ziyaret edeceğini belirtirken “Başkan Şi, yıl sonuna doğru buraya gelecek. Bu heyecan verici olacak. Keşke balo salonunu bitirmiş olsaydık” dedi.

‘İRAN’IN NÜKLEER SİLAHI OLMASINI İSTEYENLER APTAL’

İran'ın son teklifini reddetmesi sorulan Trump, “Bir seçimimiz vardı. Bu çılgınların nükleer bir silaha sahip olmalarına izin vermek. Eğer bunu yapmak istiyorsan, o zaman aptal bir insansın. Ve tesadüfen öylesin! Yani, seni çok iyi tanıyorum. Onların nükleer bir silaha sahip olmasını isteyen herkes aptal bir insandır” dedi.

‘İRAN HALKI İÇİN ÇOK İYİ OLACAK’

İran’la süren barış görüşmeleriyle ilgili olarak ise Trump, "Sadece iyi bir anlaşma yapıyoruz. Onların ordusu yok oldu. Silindi gitti ve biz sadece iyi bir anlaşma yapacağız ve ne olacağını göreceğiz. Ama, bir şekilde ya da başka bir şekilde, bunun Amerikan halkı için çok iyi olacağına inanıyorum. Ve aslında İran halkı için de çok iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SONA YAKLAŞILIYOR”

Bu yıl Rusya’ya ziyaret yapıp yapmayacağı da sorulan Trump, “Olabilir. Bakın ne gerekiyorsa yapacağım. Bugüne kadar sekiz savaş sonlandırdım. O savaş da sona yaklaşıyor. İster inanın ister inanmayın. Ve eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.