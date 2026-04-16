Olay, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Yaylası’nda meydana geldi. Gece saatlerinde hayvan otlatan bir çoban, boş arazide tabancayla başından vurulmuş bir erkek cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 33 yaşındaki Osman Zont’a ait olduğu belirlendi.

Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Osman Zont’un yakınlarında annesi Zekiye Zont’un da toprağa yarı gömülü halde cesedine ulaştı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.