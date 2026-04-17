Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde iddiaya göre, ilçeye gelen 3 kişi çobanları hamama götürerek ahırları boşalttı. Bu sırada diğer 3 şüpheli ise kamyonlarla ahırlara gelerek 36 büyükbaş hayvanı çalıp bölgeden uzaklaştı. Çobanların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan hayvanların Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürülerek satıldığı tespit edildi. Eskişehir ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

