Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dijital bir platform aracılığıyla çocuk istismarı içerikleri satın aldığı belirlenen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, söz konusu içeriklere erişim sağlayan şüphelilerin Bodrum’da ikamet ettikleri tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.

