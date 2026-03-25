Batman’da 13 yaşındaki F.Ö. isimli çocuk, sokaktaki bir grup çocukla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çocuklarının yaralandığını duyan aileler, durumu konuşmak ve "hesap sormak" için aynı adreste bir araya geldi. Ancak sakinleşmek yerine fitili ateşlenen taraflar, yanlarında getirdikleri bıçak ve darp aletleriyle birbirlerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada; M.Ö. (30), H.Ö. (35), R.A. (36), H.A. (41), D.A. (47), S.A. (26), A.A. (49) ve kavgayı ayırmak için araya giren 50 yaşındaki V.K. bıçak ve darp darbeleriyle kanlar içinde kaldı.
POLİS OLAY YERİNDE CEPHANELİK BULDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve "112" acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede saldırganlara ait 1 adet bıçak ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çocukların çığlıkları ve ailelerin acımasızca birbirine saldırdığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, kavgaya karışanların kimliklerini netleştirerek geniş çaplı soruşturma başlattı.