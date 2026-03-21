Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu arasında yer alan Eren Grubu, tekstil sektöründe küçülmeye gidiyor.



Şirketin Çorlu'da dev bir alana kurulu olan tekstil fabrikası için kapatma kararı verilirken, söz konusu kararı şirketin patronu Ahmet Eren duyurdu. Eren, süreçte yaşadıkları zorluklar için "Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA



Çorlu'da kurulu olan iplik fabrikası, Türkiye'de tekstil sektörünün en büyük yerleşkeleri arasında kabul ediliyor. Günlük 13 ton iplik üretimi, 10 ton iplik boyama ve 25 ton kumaş boyama kapasitesine sahip fabrikada 2 binin üzerinde çalışan kapatma kararının ardından işten çıkarıldı.



DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYOR



Tekstil, konfeksiyon, çimento, perakende, ambalaj, kağıt, enerji, lojistik sektörlerindeki şirketlerinde yaklaşık 14 bin kişilik istihdama sahip olduklarını belirten Eren, “Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi küresel markalar bizim perakende grubunda ve üretim yapıyoruz ama şu anda tekstil ölüyor. Bizim perakende satışlarımız da düşüyor. Maalesef bizim çıkardığımız işçi sayısı 2 bini buldu. Grubumuzda 14 bine yakın çalışanımız var” dedi.





TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA



Eren Ailesi, Forbes tarafından hazırlanan Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde 37. sırada yer alıyor.