Kaliforniya’daki Ivanpah güneş-termodinamik santrali, kokpit içerisinde ani ve tehlikeli parlamalara neden olarak havacılık güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Bu teknik aksaklık, alçak irtifa uçuşlarında ani kontrol kaybı riskini ve küresel bir taşımacılık krizini beraberinde getiriyor.

Geleneksel paneller yerine ışığı merkezi kulelere yansıtan heliostat ayna sisteminin kullanılması, havada öngörülemeyen optik bariyerler oluşturuyor. Tesisin konumu ve mimari yapısı, günün belirli saatlerinde güneş ışınlarını doğrudan gökyüzüne, uçakların geçiş hatlarına doğru odaklıyor.

PİLOTLARDA GEÇİCİ GÖRME KAYBI

Hava sahasını kullanan sivil ve askeri uçak pilotları, sistemden yansıyan ışınlar nedeniyle kısa süreli netlik kaybı ve retinalarında kalıcı görüntü izleri oluştuğunu resmi olarak rapor etti. Bazı pilotlar uçuş esnasında yaşadıkları bu durumu, doğrudan yoğun bir lazer ışınına veya çıplak gözle güneşe bakmaya benzetti.

Havacılık uzmanları, sadece birkaç saniye süren bu körlük anının özellikle iniş ve kalkış manevraları esnasında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini doğruladı. Görüş mesafesinin kritik olduğu alçak irtifalarda yaşanan parlamalar, kokpitteki dijital göstergelerin takibini ve pist hizalamasını tamamen imkansız hale getiriyor.

ÇEVRESİNDE ÖLÜMCÜL SICAKLIK BÖLGESİ OLUŞTU

Tesis bünyesinde yer alan binlerce hareketli aynanın ışığı tek bir noktaya odaklaması, kulelerin çevresindeki hava sıcaklığını aniden 500 santigrat derecenin üzerine çıkardı. Yoğunlaşan bu termal ısı dalgası, istasyon çevresinde biyolojik yaşam için tehlikeli koridorların oluşmasına yol açtı.

Oluşan bu yapay ısı duvarı, sadece kokpitleri kör etmekle kalmıyor, bölgedeki yaban hayatını da doğrudan imha ediyor. İstasyon teknik personelinin saha taramalarında, odaklanmış ışın hatlarından geçerken havada yanarak düşen göçmen kuş türlerine ait kalıntılara düzenli olarak rastlanıyor.

UÇUŞ ROTASININ DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Federal havacılık otoriteleri, tehlike arz eden saatlerde aynaların yansıtma açılarının değiştirilmesi ve sivil uçuş rotalarının santral sahasından tamamen uzaklaştırılması için yasal süreç başlattı. Mevcut rotaların değiştirilmesi, havayolu şirketleri için uçuş sürelerinin uzaması ve ek yakıt maliyetleri anlamına geliyor.

Yenilenebilir enerjide bir devrim ve çevre dostu bir atılım olarak kurulan termal güneş tesisi, öngörülemeyen bu ağır yan etkileri sebebiyle küresel ölçekte risk referansı ilan edildi. Proje, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisi kullanan diğer küresel yatırımlar için de yasal bir uyarı niteliği taşıyor.