Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda, antik Mısır mimarisinin alışılagelmiş formlarının dışına çıkan, tam daire şeklinde devasa bir tapınak kompleksi gün yüzüne çıkarıldı. Stratejik öneme sahip antik Pelusium (Tell el-Farama) kentinde keşfedilen bu yapı, bölgedeki dini pratiklerin su ve çamur döngüsü etrafında şekillendiğine dair önemli kanıtlar sunuyor.

SIRA DIŞI MİMARİ YAPISI VAR

Yaklaşık 35 metre çapında bir alanı kapsayan tapınak, ilk bakışta dairesel formu nedeniyle bir Roma senato binasını andırsa da, derinlemesine yapılan incelemeler yapının "kutsal su ritüelleri" için tasarlanmış bir kült merkezi olduğunu ortaya koydu. Antik Mısır tapınaklarının genellikle dikdörtgen ve doğrusal bir plana sahip olması, bu dairesel yapıyı arkeolojik açıdan nadir bir örnek konumuna getiriyor.

"YARATILIŞI VE BEREKETİ" SİMGELİYOR

Arkeologlar, tapınağın Nil Nehri'nin taşıdığı bereketli çamur ve alüvyonla ilişkilendirilen yerel tanrı Pelusius'a adandığını belirtiyor. Yapının merkezinde bulunan karmaşık kanal sistemleri ve devasa havza, Nil'in yıllık taşma döngüsünü yapay olarak simüle etmek amacıyla kullanılıyordu. Rahipler tarafından yönetilen bu törenlerde, suyun tahliye edilmesiyle merkezdeki tanrı heykelinin çamur içerisinden yükselerek belirdiği ve bu durumun "yaratılışı ve bereketi" simgelediği düşünülüyor.

SEKİZ ASIRLIK BİR DİNİ MERKEZ

Kazı raporlarına göre tapınak, M.Ö. 2. yüzyıldan başlayarak M.S. 6. yüzyıla kadar, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerini kapsayan yaklaşık 800 yıllık bir süreç boyunca aktif olarak kullanıldı. Yapılan incelemeler, tapınağın zaman içerisinde çeşitli eklemelerle genişletildiğini ve Roma döneminde de kutsallığını koruyarak bölgenin en önemli inanç merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İLHAM KAYNAĞI OLDU

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar 2019 yılında başlamıştı. Kırmızı tuğladan inşa edilen duvarların dairesel hattı başlangıçta siyasi bir toplantı alanına işaret etse de, kazıların derinleşmesiyle ulaşılan hidrolik sistemler ve dini semboller, yapının gerçek kimliğini belirledi. Bu keşif, antik dönemde su yönetiminin sadece tarımsal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda mimari ve teolojik bir ilham kaynağı olduğunu kanıtlıyor.