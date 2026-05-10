Gıda güvenliği krizini aşmak ve dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Mısır, Batı Çölü’nü tarım arazisine dönüştürecek dünyanın en iddialı yapay nehir projelerinden biri olan "Yeni Delta" için düğmeye bastı.

Hükümetin kumları yeşertme vizyonuyla başlattığı bu devasa girişim, bir yandan umut vaat ederken diğer yandan su israfı, yüksek maliyet ve çevresel riskler nedeniyle uzmanların sert eleştirilerine hedef oluyor.

SULAR ÇÖLÜN ALTINA SIZABİLİR

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, projenin en hassas noktasını suyun verimli kullanımı oluşturuyor. Binlerce yıldır Nil Vadisi'nde uygulanan geleneksel tarımda su, kanallar aracılığıyla sisteme geri dönüp defalarca kullanılabiliyor.

Ancak çölün kurak ve gözenekli yapısında, pompalanan suyun büyük bir kısmının ürünlere can vermeden yeraltına sızıp kaybolabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Nil suyunun her damlasının hayati önem taşıdığı bir dönemde, bu suyun geri kazanılamayan bir döngüye hapsedilmesinin "kaynak israfı" olabileceği konusunda uyarıyor.

TUZLANMA RİSKİ BULUNUYOR

Projenin önündeki tek engel su kaybı değil; toprağın doğal yapısındaki düşük verimlilik ve aşırı sulamanın tetiklediği tuzlanma riski de üretim kapasitesini tehdit ediyor. Çöl topraklarında biriken minerallerin zamanla bitkilere zarar verebileceği ve "pahalı suyun verimsiz ürünlere" dönüşebileceği ifade ediliyor.

Bu durum, projenin sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik bir yük haline gelme riskini de beraberinde getiriyor.

GIDA FİYATLARINA KALKAN OLUŞTURMASI BEKLENİYOR

Mısır hükümeti, "Mısır'ın Geleceği" adını verdiği bu girişimle artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamayı ve yükselen fiyatlara karşı bir kalkan oluşturmayı planlıyor.

Ancak eleştirmenler, çöl tarımının yüksek altyapı ve enerji maliyetleri nedeniyle elde edilecek ürünlerin halka "ucuz gıda" olarak yansıyıp yansımayacağını sorguluyor.

Milyarlarca dolarlık kamu kaynağının aktarıldığı bu devasa yapay nehrin, Mısır halkı için gerçek bir sosyal getiri mi yoksa mali bir külfet mi olacağı, önümüzdeki yıllarda çöldeki ilk hasatlarla birlikte netlik kazanacak.