Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı Ezine Meslek Yüksekokulu’nda yıllarca hademe olarak çalışan Serdal Güçtekin’in, üniversitenin bilgi sistemi üzerinden usulsüz öğrenci kaydı oluşturduğu ve sahte diploma ile memuriyet sürecinde avantaj sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Güçtekin ile dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan’ın, 7 Mayıs’ta verdikleri ek ifadelerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SİSTEM ÜZERİNDEN USULSÜZ KAYIT İDDİASI

İddiaya göre Ezine Meslek Yüksekokulu’nda yaklaşık 15 yıl hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden usulsüz şekilde öğrenci kaydı yaptırdı. Daha sonra mezuniyet işlemlerini tamamlayan Güçtekin’in, elde ettiği belgeyi memuriyet sürecinde kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Güçtekin’in, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı notlarını sistem üzerinden değiştirdiği ve bu yolla memuriyet hakkı elde ettiği iddiası da yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Güçtekin, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

KAMU ZARARINI KARŞILADILAR, TAHLİYE EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında alınan bir ifade sonrası dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan hakkında da işlem başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Arıcan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serdal Güçtekin ve Sedat Arıcan’ın oluştuğu belirtilen kamu zararını karşıladığı, ayrıca soruşturma kapsamında verdikleri ek ifadelerin ardından 7 Mayıs’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

REKTÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

Sahte diploma soruşturmasının merkezindeki işlemlerin gerçekleştiği dönemde Ezine Meslek Yüksekokulu müdürü olarak görev yapan mevcut ÇOMÜ Rektörü Cüneyt Erenoğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekti. Erenoğlu’nun, soruşturma kapsamında tutuklanan Serdal Güçtekin’e geçmişte “başarılarından dolayı” teşekkür belgesi verdiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışma yaratırken, rektörün ifadesinin dahi alınmamış olması soruşturmanın kapsamına ilişkin soru işaretlerini artırdı.