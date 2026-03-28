Esenyurt’ta yaşayan Suriyeli Faraj Mustafa, içinde yüksek miktarda altın bulunan bir paketi farkında olmadan çöpe attı. Durumu sonradan anlayan Mustafa, vakit kaybetmeden Esenyurt Belediyesi’ne başvurarak yardım istedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından belediye ekipleri hızla harekete geçti. Atık toplama tesisine yönlendirilen ekipler, çöp kamyonlarından Silivri’ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları geri indirerek detaylı bir arama başlattı. Kepçelerle yapılan ayrıştırmanın ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle tek tek çöpleri kontrol etti.

Uzun süren arama çalışmaları sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçası bulundu. Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutanak tutularak kayıt altına alınan altınlar, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

“HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Büyük bir panik yaşayan ancak altınlarına yeniden kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.