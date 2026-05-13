Koleksiyon dünyası, geçtiğimiz Mart ayında eBay ve Facebook üzerinden satışa sunulan nadir Yu-Gi-Oh baskı sayfalarıyla çalkalanıyor. Milyon dolarlık bir servetin "çöpten" çıktığının anlaşılması, profesyonel koleksiyoncuları ve oyun devi Konami’yi hayretler içinde bıraktı.

Olay, koleksiyoncuların piyasada daha önce eşine rastlanmamış kesilmemiş kart sayfalarını fark etmesiyle başladı. Gazeteci Matthew Gault’un ulaştığı ilk alıcılardan biri olan Nick, "Blue Eyes Silver Dragon" (Mavi Gözlü Gümüş Ejderha) gibi efsanevi serilerin yer aldığı bir sayfa için değerinin çok altında bin dolar ödediğini, ancak daha sonra satıcının tutarsız tavırlarından şüphelendiğini belirtti.

GERÇEK DEĞERİNDEN HABERİ YOK

İlk etapta bu nadir parçaların resmi bir turnuva ödülü olduğunu düşünen uzmanlar, gerçeğin çok daha sıra dışı olduğunu keşfetti.Satıcı kartların değerinin bu kadar yüksek olmadığını bilmemesi üzerine bir de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı;

"Bu kartlar sayesinde çöpten 60 bin dolardan fazla kazandım"

İMHA ETMEK YERİNE ÇÖPE ATIYORLAR

Yapılan teknik incelemeler ve konum takipleri, bu paha biçilemez sayfaların Dallas, Texas’ta bulunan Cartamundi fabrikasının yakınlarındaki atık alanlarından toplandığını gösteriyor.

Konami’nin anlaşmalı baskı ortağı olan Cartamundi’nin, hatalı veya fazla basılan bu değerli kağıt parçalarını imha etmek yerine dikkatsizce çöpe atması, devasa bir kara pazarın kapılarını araladı.

GERÇEK DEĞERİ BİR SERVET

Pandemi döneminden bu yana ticaret kartı oyunlarına olan ilginin katlanarak artması, bu tür nadir parçaların ikincil piyasadaki değerini milyon dolarlara taşıdı.

Nick gibi uzmanlar, satıcının elindeki sayfaların dikkatli bir pazarlama ile 1 milyon dolar (Yaklaşık 45 milyon TL) toplam değere ulaşabileceğini öngörüyor. Öte yandan, kartları sürekli listeleyip kaldıran ve alıcılarla "oynayan" gizemli satıcının tavırları, sektörde hem hayranlık hem de güvenlik endişesi uyandırıyor.

Yaşanan bu olay, hobi dünyasının nasıl devasa bir finansal sektöre dönüştüğünü ve üretim aşamasındaki en küçük bir güvenlik açığının nasıl küresel bir spekülasyona yol açabileceğini bir kez daha kanıtladı. Konami ve Cartamundi cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, koleksiyoncular "çöpten çıkan hazinenin" yeni parçalarını beklemeye devam ediyor.