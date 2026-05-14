Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı (FSA), popüler gıda markası Daylesford Organic’e ait "Cannellini Fasulyesi, Makarna Kabukları ve Zeytinyağlı Minestrone Çorbası" için acil geri çağırma duyurusu yaptı.

Yapılan incelemelerde, ürünün içeriğinde bulunmasına rağmen etiket üzerinde beyan edilmeyen buğday (gluten) tespit edildi. Bu durum, özellikle gluten hassasiyeti olan tüketiciler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

HANGİ MAĞAZALAR VE ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Söz konusu geri çağırma işlemi, markanın kendi mağazalarının yanı sıra Marks & Spencer gıda reyonları ve çevrimiçi market devi Ocado üzerinden satılan ürünleri de kapsıyor. İlgili perakende noktalarında ve internet sitelerinde uyarı levhaları asılmaya başlanırken, tüketicilere şu çağrı yapıldı:

"Eğer bu ürünü satın aldıysanız ve glutene karşı alerjiniz veya çölyak hastalığınız varsa, ürünü kesinlikle tüketmeyin. Tam para iadesi almak için ürünü en yakın satış noktasına geri götürün."

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Hatalı etiketleme, basit bir ihmalden öte hayati sonuçlar doğurabiliyor. Çölyak hastalığı, bağışıklık sisteminin gluteni bir tehdit olarak algılayıp kendi sağlıklı dokularına, özellikle de ince bağırsağa saldırdığı bir otoimmün durumdur.

NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) verilerine göre gluten tüketimi şu belirtilere yol açabilir:

-Şiddetli sindirim sorunları (kusma, ishal),

-Aşırı yorgunluk ve ani kilo kaybı,

-Uzun vadede besin emilimi bozukluğu ve kısırlık riskinde artış.

FSA, gıda güvenliği standartlarının ihlal edildiği durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek; alerjen bilgilerinin eksik veya hatalı olduğu her durumda "Alerji Uyarısı" yayınlanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Tüketicilerin gıda içeriklerini her zaman kontrol etmesi, ancak markaların da şeffaf etiketleme yapması gerektiği vurgulandı.