Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir mücevher markasının global yüzü olarak katıldığı etkinlikte yeni imajıyla objektiflere poz verdi. Kısa kestirdiği saçlarıyla önceki görünümünden oldukça farklı bir stil tercih eden Deniz, kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

“Çukur” dizisindeki Sena Koçovalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, son görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. Radikal saç değişikliği, takipçileri ikiye böldü. Bir kesim yeni imajı beğenirken, bazı kullanıcılar eski haline dönmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medyada oyuncu için “Tüm ışığı sönmüş”, “Ne yaptın kendine, eski Dilan geri gelsin” gibi yorumlar yapılırken, bir diğer kesim ise “Harika olmuş” ve “Farklı bir aura katmış” ifadeleriyle yeni tarzı destekledi.

Kırmızı halıda Zuhair Murad imzalı nane yeşili saten elbise tercih eden oyuncu, zarif ve modern görünümüyle de beğeni topladı. Denizkızı silüetini andıran tasarım, kısa saç stiliyle birleşince daha avangart bir görünüm ortaya çıkardı.

Dilan Çiçek Deniz, kombiniyle kırmızı halıda adeta parladı.

Festival kapsamında Marion Cotillard’ın başrolünde yer aldığı “Karma” filminin galasına katılan oyuncu, uluslararası basının da ilgisini çekti. Etkinlik sonrası Deniz’in Paris’te ünlü bir markanın yeni sezon kampanya çekimleri için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.