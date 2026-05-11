Türkiye bahar havasının etkisi altına girerken, Emekli Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cuma gününe işaret etti. Ülkenin batı ve iç kesimlerinin 'derin siklonik sistem' etkisi altına gireceği bildirildi.

Yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaşan Şahin, haftanın ilk bölümünde iç ve doğu kesimlerde sağanak geçişleri beklendiğini, cuma gününden itibaren ise batı ve iç kesimlerde etkili olabilecek “derin siklonik sistem” nedeniyle yağış ve fırtına riskinin artacağını kaydetti.

Şahin, yerel sağanak geçişleriyle girilen haftanın, son günlerinde daha kuvvetli bir sisteme girileceği ve cumadan başlayıp, hafta sonu da etkili olacağı kaydedildi.

Şahin, konuya ilişkin paylaşımında, "Cuma, cumartesi, pazar için önemli meteorolojik şartlar var. Takip edelim. Planlarımızı risklere göre yapalım. Yağış, fırtına etkili olacak" dedi.