Araştırma verilerini kamuoyuna duyuran Nefes gazetesi, Yavaş’ın yalnızca kendi seçmen tabanında değil, farklı siyasi eğilimlerde de destek bulduğunu aktardı. Buna göre, AK Parti seçmeninin yüzde 31’i, MHP seçmeninin ise yüzde 46’sı Yavaş’a olumlu yaklaşıyor.

ANKETLERDE YAVAŞ ÖNDE

Ankette “Bugün yerel seçim yapılsa” sorusuna verilen yanıtlarda da Yavaş’ın önde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 60,5’i tercihinin Yavaş yönünde olduğunu ifade ederken, kararsızların dağıtılmasıyla Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 32,8’de kaldığı belirtildi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’daki milletvekilliği oy oranının yüzde 39,8 seviyesine çıktığı kaydedildi.

Araştırmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en başarılı çalışmaları arasında sosyal yardımlar ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 58,1’i bu alandaki hizmetleri öne çıkarırken, teknik hizmetler konusunda beklentilerin daha yüksek olduğu vurgulandı.

Özellikle ulaşım ve trafik, seçmenin öncelikli sorun alanı olarak öne çıktı. Ankete katılanların yüzde 52’si bu konulara daha fazla ağırlık verilmesini isterken, ulaşım hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 8,4’te kaldı. Altyapı ve su hizmetlerinde ise memnuniyetin yüzde 3,3 ile en düşük seviyede olduğu tespit edildi.

Öte yandan Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi tarafından düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, siyasi birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Yavaş, farklı kesimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, birlik mesajı verdi.

Siyaset uzmanları, bu açıklamaları genel seçim stratejileri çerçevesinde değerlendirirken, Yavaş’ın Ankara’daki yüksek destek oranını daha geniş bir siyasi zemine taşımayı hedeflediğini ifade ediyor. Aynı zamanda seçmenden gelen altyapı ve hizmet eleştirilerinin de gelecek dönemde yol haritasında belirleyici olması bekleniyor.