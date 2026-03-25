AKP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan hayvan barınağı, hayvanseverlerin tepkisini çekti. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu döneminde doğal yaşam alanı olarak tasarlanan barınakta hayvanların kötü koşullarda yaşadığı iddia edildi.

“PADOKLAR DIŞKI DOLU, SULAR LEŞ GİBİ”

Hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya barınağı ziyaret ettikten sonra şunları aktardı:

“Aydın Büyükşehir Belediyesi kuş uçmaz kervan geçmez bir dağın başına sokak hayvanları için doğal yaşam alanı açtı. Buraya 14 Ocak’tan itibaren hayvanlar konulmaya başladı, 24 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıldığını duyurdu. Ben de buna istinaden ziyaret etmek istedim. İçeri girdiğimde padokların içi köpeklerin dışkıları ile dolu, dışkıların üzerine dökülen mamalar ile besleniyorlardı. Sular da leş gibiydi. Sonra personeller bizi fark edince kaba kuvvet kullanarak dışarı çıkardı. Jandarma geldi, ‘Burası şantiye alanı, giremezsiniz’ dedi. Şantiye alanına insan sağlığı için ziyaretçi çıkaranlar içeride 300 civarı köpeği neden aldı? Tozun, pisliğin içerisinde ve can güvenlikleri olmayan ortama? İçerideki hayvanların temel yaşam ihtiyaçları karşılanmadığı gibi tedavi edecekleri bir klinikte yok, hatta hekim bile yok.”

“ÖZEL ŞİRKETİN KAPISI ARKASINDA KAMU ALANI MI OLUR?”

Kaya, barınağın konum ve erişim sorunlarını da dile getirdi:

“Yarın bir gün 3-5 gün temizlendikten sonra Özlem Çerçioğlu buraya gidip utanmadan ‘hayvanlar burada mutlu, iyi bakıyoruz’ diye PR çalışması yapacak. Bizim gördüğümüz ortamı hiçbir zaman paylaşmayacak. Ayrıca barınağa ulaşmak için Aydın Linyit diye bir özel şirketin kapısından geçip alana gitmek gerekiyor, arazi ise bu maden şirketine ait. Özel şirketin kapısının arkasında kamu alanı mı olur? Maden sahasında köpek mi bakılır? Bugün Özlem Çerçioğlu ile arasındaki rant veya iyi ikilisinden dolayı buranın kapılarını belediyeye açıp halka kapatan şirket, yarın bir başka belediye başkanı gelirse ‘içeri almıyorum’ demez mi? Doğa Koruma ve Milli Parklar buraya kanunlara göre ruhsat veremeyeceği halde neden hayvan bakılmasına göz yumuluyor?”