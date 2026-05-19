İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgedeki çatışmalarda ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Erdoğan’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nın bir an önce açılmasının önemine dikkat çektiği, İsrail’in bölgedeki çatışmaları sürdürme eğiliminde olduğu yönündeki değerlendirmelerini paylaştığı ve uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine işaret ettiği ve iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.