61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme-Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz tekerlek farkı ile 4'üncü olarak daima hatırlanacak bir başarı elde etti ve 12 puan kazanarak mayo şansını artırdı.

Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu iştirak ediyor. Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. Ankara finişi böylece 27 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

SIRADAKİ YARIŞ MARMARİS ETABI

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 162.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabı koşulacak. Turkuaz Mayoyu Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe giyecek...