Çin’in ulaşım ağını genişletme çalışmaları kapsamında Guizhou eyaletinde inşa edilen Lu’an Otoyolu, devasa ölçekli yer şekli müdahaleleriyle dikkat çekiyor. Yüzde 92’si sarp dağlardan ve uçurumlardan oluşan bölgede mühendisler, yolu dağın içinden geçirmek yerine, dağ zirvelerini ve yamaçlarını "tıraşlayarak" otoyol için düz zeminler oluşturuyor.

TÜNEL AÇMAK YERİNE DAĞIN ÜST KISMINI KESTİLER

Proje kapsamında uygulanan yöntem, coğrafi engelleri aşmak için tünel kazmak yerine dağın üst kısmının tamamen kaldırılmasını temel alıyor. Bu uygulama sayesinde otoyolun eğimi minimum seviyeye indirilirken, ağır vasıtaların yakıt tasarrufu yapması ve yüksek hızda güvenle seyredebilmesi hedefleniyor. Lu’an Otoyolu, tamamlandığında vadi tabanından 625 metre yükseklikte yer alacak olan ve dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’ne doğrudan bağlanacak.

TEK SEÇENEK OLDUĞU AKTARILDI

Proje planlamacıları, bölgenin aşırı engebeli yapısı nedeniyle tünel açmanın veya dağların etrafından dolanmanın lojistik olarak imkansız olduğunu, bu nedenle dağ yüzeylerini dilimlemenin tek seçenek olduğunu belirtti.

Ancak bu devasa müdahale, uluslararası mühendislik ve çevre topluluklarında farklı değerlendirmelere yol açtı. Bu yöntemin bölge halkını izolasyondan kurtaracağını ve iç eyaletlerin kıyı ekonomisine entegre edilmesini hızlandıracağını vurgulandı. Eleştirmenler ise milyarlarca ton toprağın yer değiştirmesinin yerel su tablalarını bozabileceğini, toz kirliliğini artırabileceğini ve doğal ekosistemi geri dönülemez şekilde değiştirebileceğini ifade ediyor.

ANAHTAR ROL OYNAMASI BEKLENİYOR

Guizhou eyaleti, halihazırda 30.000’den fazla köprüye ev sahipliği yaparak dünyanın en yoğun köprü ağlarından birine sahip durumda. Lu’an Otoyolu projesinin, bölgedeki ulaşım süresini yarı yarıya indirerek Yunnan ve Guizhou gibi iç bölgelerin ekonomik kalkınmasında anahtar rol oynaması bekleniyor.