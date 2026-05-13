Birçok kaynakta 'Hindistan Seddi' olarak anılan yapı, Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ikinci sürekli duvarı olarak tanıtılıyor. Ancak bazı araştırmacılar İran’daki Gorgan Duvarı nedeniyle sıralamanın tartışmalı olduğunu belirtiyor.

SEKİZ AT YAN YANA GİDEBİLİYOR

15. yüzyılda Rana Kumbha tarafından yaptırılan kalenin duvarlarının bazı bölümleri o kadar geniş ki, üst kısmında aynı anda sekiz atın yan yana ilerleyebildiği söyleniyor. Dev savunma hattının yıllar boyunca bölgeyi saldırılardan koruduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 1100 metre yükseklikte bulunan kale, stratejik konumu sayesinde uzun süre ele geçirilemeyen yapılar arasında yer aldı. Tarihi kaynaklara göre bölge, Mewar krallığının en önemli savunma merkezlerinden biri olarak kullanıldı.

İÇİNDE YÜZLERCE TAPINAK BULUNUYOR

Kumbhalgarh Kalesi’nin içinde 300’den fazla Jain tapınağı ve onlarca Hindu tapınağı yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan yapı, aynı zamanda ünlü savaşçı Maharana Pratap’ın doğum yeri olarak da biliniyor.

Günümüzde bölgeyi ziyaret eden turistler, kilometreler boyunca uzanan taş duvarları ve dağ manzarasını görmek için kaleye yoğun ilgi gösteriyor.