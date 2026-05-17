And Dağları’nın eteklerinde yer alan tesis, yaklaşık 620 hektarlık geniş bir arazi üzerine kuruldu. Yetkililer, projede kullanılan bifacial yani çift yüzeyli panellerin hem doğrudan güneş ışığından hem de zeminden yansıyan ışıklardan enerji üretebildiğini belirtiyor.

Projede ayrıca yaklaşık 5 bin 800 güneş takip sistemi, 1.170 inverter ve onlarca trafo merkezi kullanıldı. Uzmanlara göre sistem, gün boyunca güneşin hareketini takip ederek enerji verimliliğini artırıyor.

ÇALIŞMALAR 2024’TE BAŞLAMIŞTI

El Quemado projesinin ilk etap inşaatı 2024 yılında başladı. Tesisin ilk 100 MW’lık bölümü 2025 sonunda enerji üretimine geçerken, 2026 itibarıyla kapasitenin büyük bölümü devreye alındı. İnşaat sürecinin yaklaşık 18 ay sürdüğü belirtiliyor.

Yetkililer, tesis tam kapasiteye ulaştığında yüz binlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede enerji üretileceğini ifade ediyor.

ÜLKENİN EN BÜYÜK TESİSLERİNDEN BİRİ OLDU

Yaklaşık 210 ila 220 milyon dolar yatırım bütçesine sahip proje, Arjantin’in yenilenebilir enerji dönüşümünde kritik projeler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, El Quemado’nun tamamlanmasıyla birlikte Mendoza bölgesinin güneş enerjisindeki kurulu kapasitesinin 700 MW seviyesini aştığını belirtiyor.