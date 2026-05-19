İsviçreli ünlü saat üreticisi Swatch, lüks saat markası Audemars Piguet iş birliğiyle geliştirdiği yeni "Royal Pop" cep saati koleksiyonuna yönelik yoğun talep nedeniyle dünya genelindeki birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı.

Giriş seviyesi ürünleri yaklaşık 20 bin avrodan başlayan lüks bir markanın, Swatch çatısı altında 385 avro gibi görece erişilebilir bir fiyatla pazara sunduğu bu model, küresel çapta büyük bir tüketici çılgınlığına yol açtı. Hafta sonu gerçekleşen resmi lansmanın ardından, dünya genelinde on binlerce insan saatleri satın alabilmek için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştururken, bazı modellerin internetteki ikinci el piyasasında şimdiden 16 bin avroya kadar alıcı bulduğu belirtildi.

MAĞAZA ÖNLERİNDE KAMP KURDULAR

Yeni modelin piyasaya sürülmesiyle birlikte Cenevre, New York, Londra, Paris, Lyon ve Milano gibi metropollerdeki Swatch mağazalarının önünde günler öncesinden kamp kuran saat tutkunları, lansman günüyle birlikte izdihama neden oldu.

Talebin arzı fazlasıyla aşması üzerine birçok noktada kaos yaşanırken, Paris'te polisin bir mağazadaki düzeni sağlamak adına göz yaşartıcı gaz kullandığı, Milano'da ise açılış esnasında kavgaların çıktığı bildirildi. Hollanda ve Birleşik Krallık'taki çeşitli şehirlerde de benzer şekilde şubelerin müşteri akınına uğraması ve güvenlik risklerinin oluşması neticesinde, Swatch yönetimi birçok mağazasının kepenklerini indirme kararı aldı.

Yaşanan küresel izdihamın ardından Swatch yetkilileri, müşterilerine sükunet çağrısında bulunarak mağaza önlerinde kalabalıklar oluşturulmaması ricasında bulundu. Şirket, yoğun talebe karşılık olarak yaptığı açıklamada, "Royal Pop" koleksiyonunun sınırlı sayıda üretilmediğini ve üretimin devam edeceğini vurgulayarak tüketicileri teskin etmeye çalıştı.