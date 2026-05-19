Dünyanın en sıra dışı kumsallarından biri olan Hawaii’nin Maui Adası’ndaki Kaihalulu Plajı, görenleri adeta başka bir gezegendeymiş gibi hissettiriyor. Klasik altın sarısı ya da beyaz kumların aksine, bu plaj canlı bir pas kırmızısı rengine sahip. Bilim insanları, bu büyüleyici rengin ardındaki sırrın jeolojik süreçler olduğunu belirtiyor. Plajın hemen arkasında yükselen volkanik tepeler, yoğun miktarda demir oksit (yani pas) barındırıyor. Zamanla dalgaların ve rüzgarın etkisiyle aşınan bu tepeler, simsiyah volkanik küllerle karışarak sahili bu benzersiz kiremit kırmızısı rengine boyuyor.

GİZEMLİ VE TEHLİKELİ: ULAŞMASI CESARET İSTİYOR

Kaihalulu, yerel dilde "kükreyen deniz" anlamına geliyor. İsminin hakkını verircesine hırçın dalgalara sahip olan bu gizli koy, popüler turizm rotalarının oldukça uzağında yer alıyor. Plaja ulaşmak ise hiç kolay değil. Ziyaretçilerin dik, dar, kaygan ve her an toprak kayması riski taşıyan uçurumlu bir patikadan yürümesi gerekiyor. Yerel yetkililer, dikkatsiz turistlerin sık sık sakatlanması nedeniyle bu yolu kullanırken son derece dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak tüm zorluklara rağmen, patikanın sonunda açılan bu kırmızı manzara, macera tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.

KORUMA ALTINDAKİ SAKLI CENNET

Kaihalulu Plajı, sadece rengiyle değil, önündeki lav kayalıklarının oluşturduğu doğal set sayesinde bir nebze korunan turkuaz renkli küçük havuzuyla da büyüleyici bir tezat oluşturuyor. Kırmızı kumlar, yemyeşil tropikal bitkiler ve okyanusun mavisi bir araya geldiğinde ortaya gerçek bir doğa harikası çıkıyor.