Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar 2009’da okulu bitirdi, TUS’a girip kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. 11 yıl sonra şikayet üzerine hakkında inceleme başlatıldı.

ZAMAN AŞIMI

Danıştay işlemin iptali için 60 gün içinde başvuru gerektiğini bildirdi ve Akar’ın kızıyla ilgili karara gerek olmadığı sonucuna vardı. Danıştay, “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini, idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; işlem hileyle idarenin yanıltılması sonucu veya yokluk niteliğinde olmadığı müddetçe yapılan işlemin iptali veya geri alınmasından söz edilemeyeceği” kararını verdi. Konu gündeme geldi ama hiçbir şey değişmedi, zamanaşımı var diye dosya kapandı.