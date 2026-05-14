Titizlikle hazırlanan özel tasarım elbise; güçlü silueti ve çarpıcı detaylarıyla kırmızı halının dikkat çekici görünümleri arasında yer aldı.



Trendyolmilla, e-ticaret ve modanın kesişimindeki öncü platform kimliğiyle sınırları aşarak sektöre ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyoner adımın bir yansıması olarak, markanın yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Trendyolmilla’nın couture yaklaşımını yansıtan özel tasarım elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yürüdü.



Cannes için özel tasarım, global moda dili



Demet Özdemir’in Cannes için tercih ettiği görünüm, Trendyolmilla tarafından bu prestijli organizasyona özel olarak tasarlandı. Tasarım ekibinin haftalar süren yoğun çalışmalarıyla hazırlanan tasarımlar, oyuncunun stilini markanın yaratıcı vizyonuyla buluşturdu. Demet Özdemir’in kırmızı halı görünümü için pelerin ve tüy detaylarının bir arada kullanıldığı, dramatik etkisi yüksek bir tasarım hazırlandı. Güçlü bir duruş sergileyen bu özel parça; modern hatları, cesur ve feminen dokunuşlarıyla şıklığı en üst seviyeye taşıdı.



Tasarım sürecinde, estetik kadar teknik mükemmeliyet de ön planda tutuldu. İtalyan saten krep kumaşlar ve otriş kullanılarak hazırlanan elbise, modern ve feminen duruşu güçlü bir silüetle buluşturdu.

Kırmızı halıdan gardıroba: Yüksek modaya ulaşılabilir dokunuş



Ünlü oyuncu Demet Özdemir, iş birliğiyle ilgili olarak, “Cannes kırmızı halısında Trendyolmilla imzası taşımak çok büyük bir mutluluk. Yüksek modanın o ulaşılmaz gibi görünen zarafetini, herkesin kendi tarzıyla buluşturabileceği bir tasarıma dönüştürmek harika bir deneyim. Umarım bu şıklık ve vizyon, herkese ilham verir” dedi.