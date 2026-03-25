Roma’nın kadim toprakları, yer altına gömülmüş gizemli bir ritüeli daha gün yüzüne çıkardı. Ostiense nekropolünde yürütülen kazılarda keşfedilen üç iskelet, arkeoloji dünyasında "huzursuz ruhlar" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Göğüs kafeslerine bilinçli olarak yerleştirilmiş demir çivilerle gömülen bu bireyler, Antik Roma’nın ölümden sonrasına dair duyduğu derin korkunun ve korunma içgüdüsünün birer kanıtı niteliğinde.

