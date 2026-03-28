AKP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Biyosidal Ürün Mal Alım İşi” ihalesi, Kamu İhale Kurulu kararıyla iptal edildi. İhalede yer alan bazı teknik ve idari şartların, firmalar arasında eşit rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı kısıtladığı tespit edildi.

ŞARTNAME DARALTTI, İHALE İPTAL EDİLDİ

Kamu İhale Kurumu’nun 12 Mart 2026 tarihli kararında, ihale dokümanında yer alan “toksikolojik ve ekotoksikolojik yayın” şartının mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu düzenleme ile firmalardan, ürünlere ilişkin belirli uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanmış bilimsel yayınların sunulmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi. Ancak kurul, bu belgelerin zaten biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması aşamasında ilgili bakanlık tarafından değerlendirildiğine dikkat çekti. Bu nedenle ihalede ayrıca istenmesinin gereksiz olduğu ve rekabeti daralttığı vurgulandı.

Kararda, bu tür şartların özellikle belirli firmaları avantajlı hale getirebileceği ve diğer isteklilerin ihaleye katılımını zorlaştırabileceği kaydedildi. Nitekim ihaleye yalnızca bir firmanın teklif vermesi de bu durumu ortaya koydu.

KURUL “DÜZELTİLEMEZ” DEDİ

İhale sürecinde yalnızca tek bir isteklinin teklif sunması, rekabetin sağlanamadığını gözler önüne serdi. Kurul, söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğuna hükmederek ihalenin iptaline karar verdi. Ayrıca başvuru sahibinin yaptığı itirazen şikayetin haklı bulunması üzerine ödediği başvuru bedelinin iadesine de hükmedildi. Kararla birlikte, kamu ihalelerinde şeffaflık ve rekabet ilkelerinin bir kez daha altı çizilmiş oldu.