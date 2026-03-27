Utah Gölü’nün batısındaki Silicon Ridge bölgesinde bulunan kil yataklarında, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük nadir toprak elementi rezervlerinden birinin tespit edildiği açıklandı. Utah merkezli Ionic Minerals Technology (Ionic MT) tarafından duyurulan keşif, stratejik metallerin tedarik zincirinde dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor.

ÇAMUR YIĞINLARI ARASINDAN ÇIKTI

Şirket CEO’su Andre Zeitoun tarafından yapılan açıklamaya göre, Silicon Ridge mülkiyetindeki cevher, geleneksel sert kaya yataklarının aksine yumuşak kil katmanları arasında yer alıyor. Bu jeolojik yapı, madenin patlayıcı madde veya ağır kimyasallar kullanılmadan, daha düşük maliyetle ve minimum atıkla çıkarılmasına olanak tanıyor.

Tespit edilen 16 kritik element arasında, özellikle yarı iletken, lazer ve fiber optik teknolojilerinde kullanılan galyum ve germanyum öne çıkıyor. Ayrıca yatakta, elektrikli araç (EV) bataryalarının şarj süresini önemli ölçüde kısalttığı belirtilen yüksek saflıkta halloysit minerali bulunduğu teyit edildi.

LOJİSTİK BİR AVANTAJI VAR

Dünya genelinde nadir toprak elementleri ve işleme kapasitesinin büyük bir bölümünü kontrol eden Çin’in ihracat kısıtlamaları, ABD’li üreticileri yerel kaynak arayışına yöneltmişti. Jeologlar, Silicon Ridge’deki oluşumun 30 milyon yıl önce volkanik küllerin sıcak su kaynaklarıyla etkileşime girmesi sonucu oluştuğunu ve bu yapının Brezilya ile Avustralya’daki örneklere benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Utah Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Katie Potter, bölgenin mevcut enerji hatlarına ve ulaşım ağlarına yakınlığının lojistik bir avantaj sağladığını belirtti. Potter ayrıca, üretimin sıkı çevre düzenlemelerine sahip ABD topraklarında yapılmasının, çevresel standartların düşük olduğu bölgelerdeki madencilik faaliyetlerine bir alternatif oluşturduğunu vurguladı.