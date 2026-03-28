İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle'nin 12 bin ton 'KitKat' çikolatasının filmleri aratmayan soygunla çalındığı ortaya çıktı.
Söz konusu 400 binin üzerinde çikolatayı taşıyan tırın, İtalya'dan Polonya'ya nakil esnasında çalındığı bildirildi.
Sevkiyatın geçtiğimiz hafta, üretim ve dağıtım merkezleri arasındaki yolculuğu sırasında ortadan kaybolduğu bildirildi.
PASKALYA ÖNCESİ KRİZ YARATTI
Soygun özellikle çikolata tüketiminin zirve yaptığı Paskalya bayramı öncesine denk gelmesiyle kriz yarattı.
Şirket, kayıp çikolatalar nedeniyle market raflarında çikolata kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.