Projeye göre Kuzey Denizi’nde kurulan açık deniz rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik önce bu platformlarda toplanacak, ardından yüksek voltajlı doğru akım sistemleriyle karaya aktarılacak. Alman yetkililer, sistemin toplamda yaklaşık 6 gigavat enerji kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Projeyi Almanya merkezli enerji iletim şirketi TenneT yürütüyor. Şirketin, Kuzey Denizi’nde kurulacak yeni nesil açık deniz enerji ağının merkezinde yer alacağı belirtiliyor.

Dev platformların, açık denizdeki sert hava koşullarına dayanabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Çelik yapılar üzerinde kurulacak tesislerde yüksek voltaj dönüştürücü sistemleri, kontrol merkezleri ve bakım alanları yer alacak. Uzmanlara göre bu sistem sayesinde uzun mesafeli enerji iletiminde yaşanan kayıplar önemli ölçüde azaltılabilecek.

KUZEY DENİZİ’NDE DEV ENERJİ AĞI

Projede kullanılan yüksek voltajlı doğru akım teknolojisi, özellikle açık deniz rüzgar enerjisinde son yılların en kritik sistemlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü deniz üzerindeki türbinlerden üretilen elektriğin yüzlerce kilometre uzağa düşük kayıpla taşınabilmesi için bu teknoloji gerekiyor.

Almanya’nın enerji dönüşüm programı kapsamında Kuzey Denizi’nde onlarca yeni rüzgar çiftliği kurulması planlanırken, dev platformların bu sistemin merkezinde yer alacağı ifade ediliyor. Enerji uzmanları, ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi doğrultusunda açık deniz projelerine milyarlarca euroluk yatırım yaptığını belirtiyor.

Projeyle ilgili plana göre dev platformların inşasının 2026 sonu ile 2027 arasında hız kazanması bekleniyor. Sistemin ilk bölümlerinin ise 2030’a kadar devreye alınması hedefleniyor.

Projede görev alacak platformların üretim sürecinin önümüzdeki yıllarda tamamlanması bekleniyor. Sistem tam kapasite devreye girdiğinde milyonlarca haneye yetecek düzeyde elektrik üretiminin şebekeye aktarılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre proje yalnızca Almanya için değil, Avrupa’nın enerji güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Özellikle Rus gazına bağımlılığı azaltma hedefi sonrası Kuzey Denizi’ndeki rüzgar projelerinin Avrupa enerji stratejisinde daha merkezi bir konuma geldiği değerlendiriliyor.