Japon oyun devi Konami, son yıllarda sergilediği temkinli duruşunu geride bırakarak hem oyun geliştirme süreçlerinde hem de kurumsal stratejilerinde agresif bir büyüme dönemine girdiğini ilan etti.

Şirket, çalışan bağlılığını artırmak ve sektördeki nitelikli iş gücünü bünyesine katmak amacıyla, temel maaşlarda üst üste beşinci yıl da artışa gitme kararı aldı. Özellikle yeni işe başlayan personelin maaş skalasında son üç yılda gerçekleştirilen kayda değer yükseliş, şirketin rekabetçi piyasadaki konumunu güçlendirme arzusunu ortaya koyuyor.

BÜYÜME HEDEFİNİN BİR PARÇASI

Konami tarafından yapılan resmi açıklamada, bu hamlenin kısa vadeli bir iyileştirmeden ziyade, önümüzdeki 5 ila 10 yıllık süreci kapsayan sürdürülebilir büyüme hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Şirket yönetimi, gelecekteki başarının anahtarının doğrudan insan kaynağına yapılan yatırımdan geçtiğini belirterek, sadece ücret artışıyla yetinmeyip daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ekosistemi kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

SEKTÖR KÜÇÜLMEYE GİDERKEN AKSİ YÖNDE HAREKET ETTİLER

Sektör genelinde birçok dev oyun stüdyosunun kitlesel işten çıkarmalarla gündeme geldiği bir dönemde Konami’nin aksi yönde bir eğilim sergilemesi, uluslararası oyun kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.

Bu stratejik yatırımın, "Castlevania" gibi ikonik serilerin yeni projeleriyle eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi, şirketin gelecek vizyonuna ve geliştirmekte olduğu yapımlara duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.