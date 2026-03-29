Microsoft, Xbox markasını yeniden konsol ve donanım kökenlerine taşıyan köklü bir dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşümün mimarı ise yeni Xbox yöneticisi Asha Sharma.



Şirket, 2024'ün sonlarında başlattığı "This is an Xbox" kampanyasını tamamen rafa kaldırdı. Televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazı oyun ekosistemine dahil etmeyi hedefleyen bu kampanya, hem oyunculardan hem de Microsoft çalışanlarından sert tepki görmüştü. Eleştirilerin odağında ise reklamların Xbox'ın konsol üretiminden vazgeçip tamamen yazılım ve hizmet odaklı bir yapıya geçeceği izlenimi yaratması vardı.



Windows Central'a açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü, kampanyanın iptal kararının bizzat Sharma'dan geldiğini doğruladı. Sharma, söz konusu kampanyanın "Xbox gibi hissettirmediğini" dile getirerek süreci şahsen sonlandırdı.

BAŞA GELDİ, MARKANIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ



Yönetim cephesinde ise büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Uzun yıllar Xbox'ın simgesi haline gelen Phil Spencer ve Sarah Bond'un ayrılmasının ardından Microsoft Gaming'in başına yapay zeka alanından gelen Asha Sharma getirildi. Bu tercih başlangıçta soru işaretleri doğursa da Sharma, göreve gelir gelmez markayı donanım kökenlerine geri döndürmeye yönelik kapsamlı bir iç yeniden yapılanmanın liderliğini üstlendi.



Yeniden yapılanmanın merkezinde ise Project Helix adıyla bilinen yeni nesil cihaz yer alıyor. Steam ve Epic Games gibi platformları çalıştırabilen hibrit bir PC-konsol olarak tasarlanan bu cihazın, yalnızca bir erişim noktası olmakla kalmayıp güçlü donanımıyla da öne çıkması bekleniyor.



Tüm bu adımlar, Microsoft için neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Xbox Series konsollarının satış rakamları, aynı dönemde Xbox One'ın ulaştığı seviyelerin bile gerisinde kaldı. Sony'nin PlayStation ekosistemini güçlendirirken PC'den uzaklaştığı ve Halo, Forza, Gears of War ile Fable gibi köklü Xbox özellerinin PlayStation platformuna taşındığı göz önüne alındığında, Microsoft'un bu stratejik dönüşümü artık erteleyemeyeceği açık. Sharma ise tüm dikkatini Project Helix'e odakladığını belli ediyor: Önümüzdeki nesilde Xbox'ın yeniden sahaya kendi donanımıyla çıkması planlanıyor.