Google, yapay zekâ dönüşümünü hızlandırmak için özellikle Google Cloud tarafında yeni mühendis ekipleri kurmaya hazırlanıyor. Cloud CEO’su Thomas Kurian, kurumsal müşterilerin yapay zekâ sistemlerini iş süreçlerine entegre etme talebinin hızla arttığını ve bu nedenle yüzlerce kişilik yeni işe alım planlarının devreye alındığını açıkladı.

YAPAY ZEKÂDA SAHA ODAKLI YENİ ROLLER

ABD’li teknoloji şirketleri artık sadece model geliştiren değil, aynı zamanda bu sistemleri sahada uygulayabilen uzmanlara yöneliyor. Veri merkezleri, bulut altyapıları ve kurumsal yapay zekâ entegrasyonları bu yeni uzmanlık alanının merkezinde yer alıyor.

OPENAI VE ANTHROPIC’TEN YENİ YAPILANMA

OpenAI, şirketlerin yapay zekâ entegrasyonunu hızlandırmak için kurumsal odaklı yeni ekipler oluşturdu. Bu ekipler, işletmelerin teknik altyapılarını doğrudan dönüştürmeye odaklanıyor.

Anthropic ise büyük yatırım şirketleriyle iş birliklerini genişleterek benzer şekilde kurumsal yapay zekâ uygulamalarına ağırlık veriyor.

İŞ İLANLARINDA YÜZDE 800 ARTIŞ

LinkedIn verilerine göre ABD’de bu alandaki iş ilanları son iki yılda büyük bir sıçrama yaptı. 2025’in ilk dokuz ayında ilan sayısının yüzde 800’e kadar arttığı bildiriliyor.

300 BİN DOLARLIK MAAŞ

Bu yeni uzmanlık alanında teknik bilgi, müşteri yönetimi ve yapay zekâ sistemlerini uygulama deneyimi öne çıkıyor. Bazı pozisyonlarda yıllık maaş tekliflerinin 300 bin dolara kadar ulaştığı belirtiliyor.