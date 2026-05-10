Cem YILDIRIM

Geçen hafta yapılan yönetmelik değişikliği ile huzurevlerine kabul edilme yaşı 60’dan 70’e çıkarıldı. Böylelikle 60-69 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin kişi devlet tarafından elenmiş oldu. Sırada bekleyenlerin sayısı 5 bine düşerken yaşlılar sıra gelmediği için izbe ucuz otellere mahkum oldu. Üstelik iktidar bunu huzurevlerinin kapasitesi boşken yaptı. Huzurevlerinde 15 bin 649 kişilik kapasite var ancak 13 bin 868 kişi kalıyor. Bazı huzurevlerinde hiç kimse yok.

Yeni oyun oynadılar

Bu durumu değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “İktidar milletimizin yararına olan hiçbir şey yapmadığı gibi huzurevi kuyruğunda bekleyen yaşlı sayısını az göstermek için yeni oyuna başvurdu” dedi. Başevirgen, “Yeni yönetmelik ile yaş aralığı yükseltilip, 60-69 yaşındaki başvurular elendi. Kapasite artırmak yerine, başvuru şartları ağırlaştırıldı. Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor ancak kamuya ait huzurevi yatağı sayısı aynı kalıyor. İktidar, kapıdaki sırayı azaltmak için hizmet kalitesini veya kapasite artırmak yerine, talebi suni bir şekilde düşürdü” diye konuştu.

9 huzurevi bomboş duruyor

Devlete ait huzurevlerinin 25-947 kişilik kapasitesi bulunuyor. En büyük Huzurevi 947 kişi ile İzmir Narlıdere’de yer alıyor. İstanbul Etiler’de 462, Kartal’da 258, Adana Çukurova’da 330, Ankara’da 271, Konya’da 325 ve Trabzon’da 250 kişi kapasiteli huzurevleri var. 60-10 kişi kapasiteli Isparta, Bursa Merkez ve Bursa Ülker, Kırşehir, Sivas, Van Edremit, Bursa Ülker, Ardahan ve Aydın huzurevlerinde ise hiç kalan yok.