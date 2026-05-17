Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede düğün yapılacak. Samsunlu İremnur Şen ile Sudanlı Hafız Ahmed, üniversitenin sosyal tesisi Tafana'da hayatını birleştirecek. Üniversitenin güzel sanatlar fakültesi öğrencileri de düğünde sahne alacak. 'KAMPÜSTE DÜĞÜN VAR' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, söz konusu düğünü resmi hesaplarından duyurdu. 'Kampüste Düğün Var' notuyla paylaşılan davetiyede 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencilerimiz İremnur Şen ile Hafiz Ahmed Üniversitemiz ev sahipliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Kulübünün sahne alacağı düğünle hayatlarını birleştiriyor. Sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

